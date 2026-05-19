CdM 2026, Brésil : João Pedro réagit à son absence surprise de la liste

Auteur d’une très bonne saison sur le plan individuel avec Chelsea, où il s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de son équipe en Premier League avec 20 buts toutes compétitions confondues, le joueur n’a pourtant pas été retenu par le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti. Malgré sa bonne forme, ce dernier a préféré s’appuyer notamment sur Neymar, un choix qui ne fait clairement pas l’unanimité au regard des performances du joueur en club. De son côté, l’intéressé a réagi à cette décision.

La suite après cette publicité

« J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même à tout moment. Malheureusement, je n’ai pas pu réaliser ce rêve de représenter mon pays lors d’une Coupe du monde, mais je reste serein et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. Les joies et les frustrations font partie du football. À partir de maintenant, je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont là-bas et je serai un supporter de plus pour qu’ils ramènent le sixième titre à la maison », a écrit le joueur de Chelsea sur Instagram.