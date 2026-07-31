PSG : Luis Campos aperçu avec Mika Godts

Comme révélé dans la soirée par Fabrizio Romano, le PSG aimerait attirer Mika Godts cet été. L’ailier belge de 21 ans évolue du côté de l’Ajax Amsterdam et sort d’une saison XXL avec son club (44 matchs, 17 buts, 15 passes décisives). Le joueur a déjà donné son accord à l’idée de rejoindre Paris, et des négociations ont démarré avec l’Ajax.

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Dans la soirée, une vidéo a d’ailleurs commencé à circuler sur les réseaux sociaux, et elle met en scène l’ailier gauche belge aux côtés d’un certain Luis Campos. Les deux hommes auraient été aperçus à Porto ces dernières heures. Pour rappel, Paris pourrait perdre Bradley Barcola, pisté par Liverpool, ce qui pourrait ainsi expliquer l’activation de cette piste… Affaire à suivre.