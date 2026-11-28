Coup de tonnerre en MLS ! Champion en titre, l’Inter Miami de Lionel Messi a été éliminé dès le premier tour des play-offs par le Columbus Crew (le premier tour des play-offs se disputant au meilleur des trois matches). Battus 3-0 à domicile lors du match aller, les Floridiens se sont de nouveau inclinés vendredi soir dans l’Ohio (1-0). Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une séance de tirs au but, Santiago Rodríguez a finalement délivré les siens en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 92e minute, scellant ainsi la qualification de Columbus après deux victoires consécutives.

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Cette élimination constitue une grosse désillusion pour la franchise floridienne, qui espérait conserver son titre et devenir la première équipe à remporter deux MLS Cup consécutives depuis le Los Angeles Galaxy en 2011 et 2012. Malgré une saison régulière exceptionnelle, marquée par 26 buts et 17 passes décisives, Lionel Messi n’a pas réussi à éviter la sortie prématurée de son équipe. Le septuple Ballon d’Or et ses coéquipiers voient ainsi leur aventure en championnat s’achever bien plus tôt que prévu, tandis que le Columbus Crew poursuit sa route vers le titre.