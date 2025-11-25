Bayern : l’incroyable déclaration d’amour d’Harry Kane
Homme fort du Bayern Munich, Harry Kane comptabilise déjà 24 buts et 3 passes décisives en 18 matches cette saison. Des statistiques folles pour l’attaquant anglais de 32 ans qui s’épanouit en Bavière à 32 ans. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2027, l’ancien des Spurs a fait part de sa joie de porter le maillot munichois en conférence de presse.
Avant le choc de ce mercredi contre Arsenal en Ligue des Champions, Harry Kane a évoqué une probable prolongation, lui qui a rejoint le Bayern Munich à l’été 2023 : «mon transfert au Bayern a été l’une des meilleures décisions de ma vie. Je suis heureux ici. Je suis ouvert à rester pour plusieurs années. Nous aurons des discussions pour un possible renouvellement de contrat dans les mois à venir.»
