L2 : l’entraineur de Clermont a complétement craqué

C’était un samedi après-midi à oublier pour Clermont. En effet, après avoir mené jusqu’à la 78e minute face à Troyes, les visiteurs se sont finalement fait remonter en trois minutes (78e, 81e). Une fin de match hachée qui devrait rester dans les têtes clermontoises puisque la seconde réalisation a particulièrement agacer le coach de l’actuel 14e de Ligue 2. Alors que le ballon était de retour au centre du terrain pour reprendre la partie, Grégory Proment a explosé face au quatrième arbitre, présent à côté de lui sur la touche, dénonçant qu’il y avait faute sur l’action précédemment le second but des Troyens (2-1).

La suite après cette publicité

*« Vous me faites ça en plus, vous me prenez pour de la m*** ». Avant de s’énerver brutalement. « Vous êtes sérieux ou quoi dans ce que vous faites ? Il me prend pour qui, il me regarde comme un grand mafieux. On joue notre vie sur des erreurs que vous faites. C’est interdit. C’est une honte »* a-t-il signifié en fin de match. Défait contre le leader du championnat, les hommes de Grégory Proment vont certainement l’avoir en travers de la gorge…