Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 2

L2 : l’entraineur de Clermont a complétement craqué

Par Tom Courel
1 min.
La future apparence du stade Gabriel-Montpied Atelier Ferret Architectures - Carles Hebras Maitrias Architectes
Troyes 2-1 Clermont

C’était un samedi après-midi à oublier pour Clermont. En effet, après avoir mené jusqu’à la 78e minute face à Troyes, les visiteurs se sont finalement fait remonter en trois minutes (78e, 81e). Une fin de match hachée qui devrait rester dans les têtes clermontoises puisque la seconde réalisation a particulièrement agacer le coach de l’actuel 14e de Ligue 2. Alors que le ballon était de retour au centre du terrain pour reprendre la partie, Grégory Proment a explosé face au quatrième arbitre, présent à côté de lui sur la touche, dénonçant qu’il y avait faute sur l’action précédemment le second but des Troyens (2-1).

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
😡 Le coach de @ClermontFoot, Grégory Proment, pète un plomb sur l'arbitrage après le but de Troyes !

💥 "On joue notre vie sur des erreurs que vous faites ! C'est une honte !"
#ESTACCF63 #beINLigue2
Voir sur X

*« Vous me faites ça en plus, vous me prenez pour de la m*** ». Avant de s’énerver brutalement. « Vous êtes sérieux ou quoi dans ce que vous faites ? Il me prend pour qui, il me regarde comme un grand mafieux. On joue notre vie sur des erreurs que vous faites. C’est interdit. C’est une honte »* a-t-il signifié en fin de match. Défait contre le leader du championnat, les hommes de Grégory Proment vont certainement l’avoir en travers de la gorge…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Clermont
Troyes
Gregory Proment

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Clermont Logo Clermont
Troyes Logo Troyes
Gregory Proment Gregory Proment
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier