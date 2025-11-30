Menu Rechercher
Lens : le but de Florian Thauvin contre Angers pour prendre la tête de la Ligue 1

Par Kevin Massampu
Florian Thauvin @Maxppp
Angers 1-2 Lens

Après le revers du PSG à Monaco (1-0) et le nul de Marseille contre Toulouse (2-2), Lens peut réaliser la belle opération de cette 14e journée de Ligue 1. En déplacement à Angers, les Artésiens peuvent prendre la tête du championnat en cas de victoire. Et pour le moment, c’est très bien parti pour les hommes de Pierre Sage, grâce à un but de Florian Thauvin.

Trouvé par Odsonne Édouard à l’entrée de la surface, l’ex-Marseillais enchaîna rapidement avec une sublime frappe du gauche pour battre Melvin Zinga et donner l’avantage aux visiteurs, juste avant la mi-temps. Lens mène donc 0-1 au stade Raymond Kopa et n’est plus qu’à 45 minutes de trôner sur le championnat.

Pub. le - MAJ le
