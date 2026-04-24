Le RC Lens a déjà bouclé une recrue de prestige pour cet été !

C’est une saison qui restera dans les mémoires à Lens. Deuxièmes de Ligue 1 à quatre points du PSG avec cinq matchs à jouer, les Sang et Or croient au titre. Sous les ordres de Pierre Sage, le club artésien a construit un effectif compétitif et porté par une alchimie collective rare. Florian Thauvin, 33 ans, en est la figure emblématique avec 11 buts et 8 passes décisives en 32 matchs cette saison. « C’est une belle bande de copains, il y a une très belle mentalité, beaucoup d’humilité dans ce groupe », avait-il glissé au moment de revenir sur sa renaissance en Ligue 1.

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Plus récemment, Allan Saint-Maximin a lui aussi apporté sa créativité et son énergie depuis son arrivée, confirmant que le pari de recruter des joueurs d’expérience fonctionne à Lens. L’ancien de Newcastle reste sur 2 buts et 3 passes décisives sur ses 9 premiers matchs. Et la direction, qui aime visiblement les paris, veut continuer dans cette direction. Selon les informations de La Dernière Heure, le RC Lens a déjà bouclé une recrue pour l’été prochain. Et elle se nomme Thorgan Hazard qui ne sera donc plus anderlechtois la saison prochaine. Le milieu offensif de 33 ans arrive en fin de contrat en juin et a tranché en faveur de Lens, qui lui a présenté une offre supérieure à celle du RSCA, tant sur le plan contractuel, deux ans contre un avec option au club bruxellois, que sur le projet sportif.

Thorgan Hazard de retour dans son club formateur !

Le deal est déjà bouclé et il ne manque que l’officialisation lensoise, précise le quotidien belge. Une signature qui prend forcément une saveur particulière puisque Thorgan Hazard a fait ses débuts professionnels en juillet 2011 sous le maillot du RC Lens, avant de rejoindre Chelsea quelques mois plus tard. Treize ans après, la boucle est bouclée. Et le frère d’Eden Hazard ne vient pas en pré-retraite. Sa saison avec Anderlecht parle d’elle-même : 15 buts et 11 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues, meilleur buteur et meilleur passeur du club. Un rendement de premier plan pour un joueur qui a su se relancer à Anderlecht après des années compliquées à Dortmund, puis un prêt au PSV. La rupture des ligaments croisés subie en avril 2024, qui avait mis fin à sa première saison bruxelloise, aurait pu sonner comme une fin. Mais il a finalement bien rebondi.

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De passage à Zulte Waregem, passé par Mönchengladbach où il avait marqué les esprits avec notamment cette saison 2018-19 (13 buts et 12 passes décisives en Bundesliga), international belge à 47 reprises et demi-finaliste du Mondial 2018 avec les Diables Rouges, Hazard arrive avec un bagage technique et une mentalité qui coïncident parfaitement avec ce que Lens construit. Un recrutement malin sans indemnité de transfert et avec un joueur qui connaît parfaitement le club. Avec Pierre Sage qui a su tirer le meilleur de ce type de joueurs cette saison, le mariage s’annonce pour le moins séduisant !