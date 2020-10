Mercato : les agents ont touché le pactole grâce à la Premier League

La FIFA, dans l’un de ses derniers rapports, a fait savoir que les clubs de football s’étaient montrés moins dépensiers qu’il y a un an, crise du coronavirus oblige. En 2019, 4,91 milliards d’euros avaient ainsi été dépensés, contre 3,32 milliards cette année. Une tendance logique, même si un club comme Chelsea a fait sauter la banque en ces temps de crise financière avec pas moins de 220 M€ investis sur le marché.

La Premier League anglaise a d’ailleurs été le seul championnat où les effets de cette crise ne se sont pas vraiment fait sentir. Il suffit d’ailleurs de voir le tableau des dépenses totales du mercato (comparées à celles des autres ligues européennes) pour s’en apercevoir. Avec 1,4 milliard d’euros au compteur, les Anglais ont dépensé deux fois plus que leur premier poursuivant (762 M€ pour la Serie A) et près d’un milliard de plus que le troisième, notre Ligue 1 (428 M€).

Manchester United bon payeur

Et forcément, qui dit grosses dépenses, dit petit pactole pour les agents. Le Daily Mail révèle en effet que la PL a payé près de 276 M€ rien qu’en commissions d’agent ! Un montant plus que conséquent puisque le tabloïd ajoute que cette somme est supérieure au financement souhaité par l’EFL (association qui regroupe les 72 clubs des 2e, 3e et 4e divisions anglaises) pour sauver les meubles en raison de la crise financière.

De quoi donner le tournis. Et pour l’anecdote, s’ils n’ont pas été les plus dépensiers de la Premier League (83,5 M€), les Red Devils ont été les plus généreux avec les agents avec pas moins de 55 M€ de commissions réglés, soit 20% des 276 M€ ! De quoi renforcer un peu plus la réputation de vache à lait du mercato des Mancuniens...