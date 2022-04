Chelsea-Arsenal : les compositions officielles

Un derby londonien au menu lors de ce match en retard de la 25e journée de Premier League. Chelsea-Arsenal, une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45. Effacée la déception de l'élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions, les Blues se sont hissés en finale de la FA Cup dimanche grâce à un succès (2-0) face à Crystal Palace. Troisièmes au classement mais décrochés dans la course au titre, les hommes de Thomas Tuchel doivent toutefois engranger des points pour s’assurer une place dans le Top 4. Même cas de figure pour Arsenal, à la lutte avec Tottenham et Manchester Utd pour la 4e place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Défaits à Southampton le week-end dernier, les Gunners viennent d’enchaîner trois défaites consécutives et doivent donc impérativement se relancer.

Thomas Tuchel aligne son équipe dans un classique 3-4-3 avec James et Alonso dans les couloirs. Quelques surprises tout de même dans la composition du technicien allemand, Azpilicueta et M. Sarr forment le trio défensif avec Christensen tandis que Thiago Silva démarre la partie sur le banc. Le forfait de Mateo Kovacic, touché à la cheville, permet à Ruben Loftus-Cheek de gagner une place de titulaire aux côtés de l’indéboulonnable Kanté. En attaque, Tuchel tente la carte Romelu Lukaku aux côtés de Werner et Mount. Mikel Arteta, lui aussi, maintient son 4-2-3-1 mais renouvelle quelque peu son XI de départ. En défense, White glisse sur le côté droit pour laisser place à Holding en charnière centrale. Elneny remplace Lokonga au milieu de terrain et Eddie Nketiah occupe le front de l’attaque puisqu’Alexandre Lacazette est toujours malade.

Les compositions officielles :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta (cap.), M. Sarr, Christensen - James, Kanté, Loftus-Cheek, Alonso - Mount, Lukaku, Werner

Arsenal : Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Tavares - Elneny, Xhaka - Saka, Odegaard (cap.), Smith-Rowe - Nketiah