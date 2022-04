JT Foot Mercato : Erik ten Hag veut tout révolutionner à Manchester United

La suite après cette publicité

Erik ten Hag va tout bousculer

Les Red Devils veulent frapper fort sur le mercato l'été prochain. Les dirigeants mancuniens foncent sur Victor Osimhen du Napoli. Ce jeudi, La Repubblica révèle que les Diables Rouges ont accéléré sur ce dossier et ont proposé plus de 100 millions d'euros. Une rencontre secrète a eu lieu hier entre le joueur, son agent et le président des Partenopei. Erik ten Hag a aussi une idée derrière la tête pour son futur numéro 9. Le Néerlandais aimerait emmener dans ses bagages Sébastien Haller, qui brille cette saison avec l'Ajax. Pour se l'offrir, il faudra débourser au minimum 40 M€ et être en capacité de financer un salaire estimé à 10 M€ par saison. Au milieu de terrain, deux pistes prestigieuses sont activées. On le sait depuis quelques jours déjà, Manchester United en pince pour Frenkie de Jong. Les Reds Devils préparent une offre à hauteur de 70 M€ pour s'attacher les services du Néerlandais. Mais en cas d'échec dans ce dossier, MU aurait ciblé Kalvin Phillips de Leeds United. Avec le départ quasi acté de Paul Pogba, Manchester aurait fait de l'Anglais une priorité, un chèque de 60 M€ pourrait convaincre Leeds de le lâcher. Le nouveau coach pourrait aussi changer de capitaine la saison prochaine. Harry Maguire pourrait être destitué et c'est David De Gea qui récupérait le brassard.

La Juventus veut déjà se séparer de Moise Kean

Déçue par les performances de Moise Kean, la Vieille Dame réfléchit à anticiper la levée de l'option d'achat quasiment automatique de son prêt pour le revendre plus rapidement. Selon La Gazzetta Dello Sport, personne ne s'est encore manifesté, mais la porte est grande ouverte. Le joueur conserve une belle cote en Angleterre, mais encore faudra-t-il trouver un terrain d'entente avec toutes les parties pour qu'un transfert se réalise cet été.

Liverpool veut garder Klopp

Liverpool s'est imposé hier soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Villarreal. Les Reds réalisent une saison exceptionnelle, ce qui donne des envies aux dirigeants. Leur objectif numéro 1 serait de prolonger Jürgen Klopp. Voyant son entraîneur arriver en fin de contrat en 2024, la direction du club aurait décidé d'entamer des négociations afin d'ajouter deux années supplémentaires au contrat. Le technicien aurait besoin d'être certain d'avoir encore le mental et la motivation d'aller au bout de son contrat avant de s'engager, et il souhaiterait également consulter sa famille et son staff technique qui sont dépendants de lui.