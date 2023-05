Barça : Pedri réclame le retour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Les appels du pied se multiplient. Alors que Lionel Messi devrait selon toute vraisemblance quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin, plusieurs joueurs du Barça ont déjà endossé leur costume de directeur sportif. Après Franck Kessié et Ronald Araújo, qui avaient ouvertement invité l’Argentin à rallier la Catalogne après le sacre du Barça en Liga dimanche, Pedri s’est lui aussi exprimé sur le sujet. Invité lors du talk-show El Hormiguero, le jeune milieu de terrain de 20 ans a manifesté son souhait de voir la Pulga revenir cet été.

«Je vois les rumeurs d’un retour de Messi partout. J’aimerais bien, même si cela dépend de Barcelone et de Leo. Pour moi, j’espère qu’il reviendra, a-t-il indiqué, avant de révéler l’importance de l’Argentin lors de son arrivée à l’été 2020. Pendant mes débuts au Barça, j’étais timide pour aller au vestiaire, et je restais tout le temps dans le gymnase. Leo Messi est venu vers moi et m’a dit de ne pas être timide, il m’a beaucoup encouragé.»

