Équipe de France : les quatre vérités de Karim Benzema

Présent avec l'équipe de France pour affronter la Finlande, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Karim Benzema va pouvoir découvrir le Groupama Stadium, nouveau stade de son club de cœur : l'Olympique Lyonnais.« Je suis super-content, j’ai envie de faire de belles choses pour le public. Pour moi, c’est Lyon, même si c’est Décines, dans la continuité de Gerland, où j’ai commencé mon histoire, où j’ai flambé. C’est grâce à ce que j’y ai vécu que j’ai eu la possibilité de signer au Real Madrid», a expliqué l'attaquant des Bleus au Progrès.

Malgré un parcours raté lors de l'Euro 2020 pour son retour sous le maillot tricolore, Karim Benzema a réussi sa compétition en inscrivant quatre buts en quatre rencontres. «Ce que je peux dire, c’est que je n’ai plus 20 ans. Je suis père de famille, beaucoup de choses ont évolué dans ma vie, donc je me suis comporté comme l’homme que je suis aujourd’hui, en étant moi-même (...) Dans les moments difficiles, il faut montrer qu’on ne doit pas lâcher ni baisser la tête. En fait, je pense être leader par rapport à cela, depuis un moment, depuis toujours même.».

«Il faut se remettre en question»

Après un arrêt prématuré contre la Suisse, en huitièmes de finale, Karim Benzema avoue que la France aurait dû aller plus loin. «On a été très déçu, on voulait aller plus loin. On était favoris, mais sur le papier seulement, car sur le terrain, c’est autre chose, c’est onze contre onze, et c’est l’équipe qui en montre le plus qui passe. Le résultat final n’est pas celui qu’on voulait, mais on est passé à autre chose, ajoute-t-il. Il faut toujours se remettre en question, quand tu gagnes ou quand tu perds. C’est comme cela que tu es toujours au niveau et attentif à ce qui peut se passer».

Alors que les Bleus restent sur cinq matches sans victoire, le buteur de 33 ans reste optimiste en vue de la prochaine Coupe du monde et espère terminer sa carrière avec un trophée en équipe nationale. «Les qualifications, ce n’est jamais facile avec des matches compliqués et importants. Même si l’on a commencé en ne prenant pas autant de points qu’on l’espérait, on veut toujours gagner le prochain match (...). Si je peux avoir un titre, ou deux ou trois avec l’équipe de France, ce serait exceptionnel, pour moi, mais aussi bien sûr pour toute l’équipe. J’espère que ça viendra bientôt.» Et cela passera par un succès contre la Finlande, mardi soir.