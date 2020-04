LFP : réunion décisive jeudi

Qui sera relégué ? Qui sera promu ? Qui se qualifiera en Europe ? Tant de questions qui se posent et qui sont pour le moment sans réponses, même si le président de la FFF Noël Le Graët a dévoilé quelques indices évoquant un arrêt à la 27e journée, avec deux relégations. Dans le même temps, la LFP vient de communiquer officiellement sur l'arrêt de la saison. Elle précise également qu'une nouvelle réunion du Conseil d'Administration aura lieu jeudi, avant une Assemblée Générale.

« Réuni ce 28 avril, le Conseil d’Administration de la LFP a pris acte des déclarations du Premier Ministre Edouard Philippe. Comme depuis le début de cette crise sanitaire, la LFP suivra strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires. Le Bureau du Conseil d’Administration se réunira le 30 avril pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier Ministre. Ce Bureau sera suivi d’un Conseil d’Administration qui devra décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP », annonce la ligue dans un communiqué. On en saura donc probablement plus dans deux jours.