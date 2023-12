L’énorme coup de gueule d’Eric Di Meco contre la défense de l’OM

Entre sa carrière de joueur et de consultant, Eric Di Meco n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Et quand il s’agit de parler de l’OM, son club de coeur où il a passé 14 ans de sa carrière et notamment remporté la Ligue des Champions en 1993, l’ancien défenseur s’exprime encore plus aisément. Alors qu’il suit de près l’actualité du club phocéen, ses opinions sont très souvent avisées. Tandis que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont reçu hier l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, ces derniers se sont imposés de justesse à l’issue d’une rencontre débridée durant laquelle les ouailles de Gennaro Gattuso ont encaissé 3 buts (4-3).

Une performance, notamment défensive, peu convaincante de la part des Phocéens. Et l’animation de l’arrière-garde olympienne a eu le don de provoquer l’ire de Di Meco ce vendredi sur les antennes de RMC : «ce sont des soucis récurrents en défense centrale. Je suis désolé de le marteler mais ce système à deux, ce n’est pas une solution pour l’OM. Je ne comprends pas. On peut être entraîneur, avoir des certitudes, des dispositifs préférés, un jeu en idéal en tête etc, mais à un moment donné regarde ton effectif. Tant qu’on prendra des buts comme ça et qu’on aura ces latéraux-là, qu’est-ce que tu attends pour tenter de mettre trois défenseurs centraux et de faire remonter tes couloirs !? Ca me rend dingue, quand je vois l’attaquant adverse faire ce qu’il fait dans la surface, ça me rend fou.»