La surprenante sortie de Pierre Sage sur son avenir

Ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star, Pierre Sage a finalement été propulsé plus rapidement que son mentor en Ligue 1. Une conjugaison d’évènements, avec le renvoi de Fabio Grosso en point d’orgue, lui avait permis de prendre les rênes de l’équipe première de l’OL en novembre 2023. Finalement, l’intérim s’est même transformé en CDD, et le technicien de 44 ans a pu étirer son aventure sur le banc lyonnais jusqu’au mois de janvier. Chez de nombreux supporters rhodaniens, son départ a finalement été vécu comme un crève-cœur, et l’arrivée de Paulo Fonseca n’a pas forcément suffi pour les réconcilier avec John Textor.

Ce dimanche sur le plateau du CFC, l’intéressé s’est exprimé sur son avenir et notamment sur la possibilité de redevenir adjoint… d’Habib Beye. Si la question semblait plutôt ironique au départ, Sage n’a pas fermé la porte à l’idée, au contraire. «Habib Beye ? Il était en salle d’attente, mais c’est sûr qu’il allait y arriver, parce que pour moi, c’est un bon coach et ce sera un très grand coach, j’en suis convaincu. Il l’a prouvé au quotidien lors de l’expérience qu’on a partagée en commun (au Red Star, ndlr) et il est en train de le confirmer à un niveau supérieur. Je lui imagine un bon avenir. Si on est toujours lié, ? Complètement. Si c’est possible que je redevienne son adjoint un jour ? Franchement, oui.»