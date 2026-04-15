PSG : aucun joueur suspendu pour la demi-finale de Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain aborde sa demi-finale de la Ligue des Champions sans aucun joueur suspendu. Menacés avant le quart retour face à Liverpool à Anfield, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes ont tous deux évité le troisième avertissement synonyme de suspension, malgré une alerte pour le Géorgien et la sortie sur blessure du Portugais.

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Résultat : les deux joueurs seront bien disponibles pour le dernier carré, que le PSG disputera face au Bayern Munich ou au Real Madrid. À noter que plusieurs cadres de ces deux équipes restent eux sous la menace d’une suspension, tandis que le compteur des cartons jaunes sera remis à zéro à l’issue de ces quarts de finale.