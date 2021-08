Inter Milan : les premiers mots de Denzel Dumfries

Après avoir enregistré l'arrivée d'Edin Dzeko, l'Inter Milan s'était également renforcé en annonçant l'arrivée de Denzel Dumfries (25 ans) qui va occuper le poste de latéral droit, déserté depuis le départ d'Achraf Hakimi au PSG. Avant ses débuts sous le maillot nerazzurro, l'international néerlandais s'est exprimé après son transfert.

«Avoir signé pour l'Inter est un sentiment merveilleux, je suis ravi de rejoindre l'équipe championne d'Italie. C'est une grande opportunité pour moi, je suis vraiment content (...) l’Inter joue en 3-5-2 comme l'équipe nationale néerlandaise, je me sens à l'aise ! J'aime attaquer même si mon premier rôle est de défendre», a-t-il confié sur InterTV. Arrivé en provenance du PSV pour 12,5 millions d'euros (plus environ 2,5 bonus), Dumfries «rêve de faire une bonne saison et de gagner à nouveau le championnat et d'avoir une Ligue des Champions». Un garçon qui avait fait forte impression à l'Euro 2020.