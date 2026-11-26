La rencontre entre Besiktas et l’Hapoël Beer Sheva, comptant pour la cinquième journée de Ligue Europa, s’est déroulée dans un climat particulièrement tendu ce jeudi soir. Délocalisée à Batoumi, en Géorgie, en raison du contexte géopolitique, la confrontation entre les formations turque et israélienne avait déjà été marquée, avant même le coup d’envoi, par le refus du capitaine de Besiktas, Orkun Kökçü, de serrer la main de son homologue israélien, Miguel Vitor. Mais la situation a véritablement dégénéré à la demi-heure de jeu.

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Selon plusieurs médias turcs, la police géorgienne est intervenue de manière musclée dans les tribunes après le déploiement d’un drapeau palestinien et de plusieurs banderoles en soutien à la Palestine par les supporters de Besiktas. Alors que les forces de l’ordre tentaient de retirer le drapeau, les fans turcs ont opposé une résistance, provoquant de violents heurts. Les policiers géorgiens ont notamment eu recours à du gaz lacrymogène pour disperser les supporters. Face à ces incidents, l’arbitre a été contraint d’interrompre la rencontre, qui a finalement repris après près de 30 minutes d’arrêt.