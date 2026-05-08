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Premier League

Une pépite de Porto à 85M€ affole les cadors anglais

Par Aurélien Macedo
1 min.
froholdt @Maxppp

Arrivé cet été du FC Copenhague contre 20 millions d’euros avec le statut de pépite en devenir, Victor Froholdt (20 ans) a rapidement montré qu’il était incontournable au FC Porto. Le milieu de terrain danois a ainsi disputé 50 matches pour 8 buts et 6 passes décisives, participant nettement au titre de champion de Portugal des Dragons.

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Des prestations qui rendent certains clubs européens intéressés par son profil et notamment des clubs de Premier League. Selon le média danois Bold, trois équipes se sont positionnées. Il s’agit d’Arsenal, Liverpool et Newcastle. Le FC Porto espère garder son joueur l’an prochain avec notamment la Ligue des Champions en ligne de mire. Victor Froholdt dispose d’une clause libératoire de 85 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
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