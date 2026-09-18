Équipe de France : les révélations sur la méthode de Zinédine Zidane pour composer sa première liste !

Le grand jour est arrivé pour Zinédine Zidane. À 18h, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France dévoilera sa première liste, lançant officiellement une nouvelle ère chez les Bleus après le départ de Didier Deschamps. Une annonce forcément très attendue, qui est l’aboutissement de plusieurs semaines de travail pour le staff de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Zidane n’a pas bouleversé les habitudes en matière de présélection, puisqu’une première liste de 55 joueurs a été établie, avec cinq noms retenus à chaque poste. Mais le staff de ZZ a aussi multiplié les observations de profils moins médiatisés.

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Pour mener ce travail, les rôles ont été répartis au sein du staff selon le journal l’Equipe. Fabien Barthez s’est chargé du suivi des gardiens, aperçu notamment à Toulouse, tandis que les joueurs de champ ont bénéficié d’une double lecture voire même d’une triple lecture. David Bettoni, fidèle adjoint de Zidane, est venu apporter son expérience de coach alors que Stéphane Plancque s’est concentré davantage sur l’observation, sa spécialité. Un duo particulièrement complémentaire, puisque les deux hommes se connaissent parfaitement après avoir collaboré durant six années au Real Madrid. Plancque n’a d’ailleurs pas regardé uniquement les Français : son travail lui permet également de garder un œil sur les futurs adversaires des Bleus, avec la Turquie, la Belgique et l’Italie au programme de la Ligue des nations.

Une triple observation

Le staff a ensuite instauré un suivi régulier des joueurs ciblés. Tous les quinze jours, Zidane et ses collaborateurs se sont réunis pour faire le point sur les différentes observations et décider des profils nécessitant une attention particulière. Selon le quotidien français, Adrien Truffert a ainsi été supervisé à deux reprises au stade avec Bournemouth, tandis que Lucas Da Cunha, auteur d’un début de saison remarqué avec Côme, a également attiré l’attention. Farid Tabet, nouvel analyste vidéo, a aussi régulièrement observé les joueurs. Bettoni, l’adjoint numéro un de Zidane, a notamment suivi l’Allemagne et l’Italie, Plancque la France et plusieurs autres compétitions, tandis que Tabet a observé principalement l’Angleterre et l’Espagne.

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Cette organisation doit également permettre d’éviter qu’un joueur ne soit jugé sur une seule impression. Tous les trois mois, les zones d’observation doivent tourner afin que les internationaux potentiels soient suivis par différents membres du staff au cours de la saison. Une manière d’obtenir plusieurs lectures avant de prendre une décision définitive. Zidane, lui, n’a pas encore multiplié les déplacements, et n’a été aperçu qu’à Bollaert pour le Trophée des champions entre Lens et le PSG. Selon le quotidien sportif français, son statut d’icône internationale rend parfois difficile l’organisation de ses déplacements. Mais reste désormais à découvrir le fruit de ce travail avec cette première liste de l’ère Zidane, qui permettra de voir quels nouveaux visages ont réussi à se faire une place dans les plans du champion du monde 1998.