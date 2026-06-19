Real Madrid : le rêve fou de Pérez avec Michael Olise

Déjà brillant lors de cette Coupe du Monde 2026, avec une masterclass en deuxième période face au Sénégal (3-1), Michael Olise continue de faire rêver les supporters du Real Madrid… et Florentino Pérez, qui souhaite bien le recruter. Le quotidien Marca confirme ainsi la tendance, indiquant que le président du Real Madrid souhaite l’associer à Mbappé.

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Le patron du Real Madrid va tout faire pour le recruter, et considère qu’avec Olise dans l’équipe, il pourra mettre fin au règne du FC Barcelone en Liga. Les Merengues seraient même prêts à mettre 200 millions d’euros sur la table pour le Français. Affaire à suivre…