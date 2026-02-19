Affaire Prestianni-Vinicius Jr : l’Espagne s’en prend au Real Madrid !

Depuis mardi soir, le monde du football se tient aux côtés de Vinicius Junior. Le Brésilien accuse Gianluca Prestianni de l’avoir traité de singe pendant le barrage aller de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1) et le Brésilien peut compter sur le soutien d’un nombre incalculable d’observateurs. Malgré les faits qui lui sont reprochés, Prestianni a reçu l’appui de son pays, l’Argentine, mais aussi de son club. Hier, Benfica n’a d’ailleurs pas hésité à dénoncer une campagne de diffamation dans son communiqué.

«Le Sport Lisboa e Benfica accueille dans un esprit de collaboration, de transparence, d’ouverture et de clarification les mesures annoncées aujourd’hui par l’UEFA à la suite du cas présumé de racisme survenu lors du match contre le Real Madrid. Le club réaffirme clairement et sans équivoque son engagement historique et intransigeant en faveur de la défense des valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion, qui correspondent aux valeurs fondamentales de sa fondation et dont Eusébio est le plus grand symbole. Le Sport Lisboa e Benfica réitère également son soutien et sa confiance totale dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont le comportement au service du club a toujours été guidé par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l’identité du Benfica. Le club déplore la campagne de diffamation dont le joueur a été victime».

La Casa Blanca réserverait sa réponse à l’UEFA

Cela n’a pas empêché l’UEFA d’ouvrir une procédure disciplinaire et le gouvernement portugais s’en est également mêlé en ouvrant une enquête. Mais depuis hier soir, certaines voix s’élèvent en Espagne. Pas pour en remettre une couche sur Prestianni, mais pour s’étonner du silence assourdissant du Real Madrid. « Il y a une chose qui me surprend, c’est que le Real Madrid n’a pas publié de communiqué officiel pour soutenir Vinicius Jr. Si on croit tous Vinicius, ce n’est pas possible que le Real Madrid n’ait rien dit », a confié Juanma Rodriguez dans l’émission Chiringuito de Jugones, imité par Roberto Gomez sur Radio Marca.

«Je regrette l’absence de communiqué de la part du Real Madrid. Le seul à s’être exprimé, et qui l’a très bien fait, c’est Mbappé. Il a été sensationnel, s’exprimant clairement et avec force. Je n’ai vu aucun communiqué du Real Madrid, alors que nous en avons vu à d’autres moments dans de nombreuses situations.» Pourquoi un tel silence public ? Le célèbre présentateur du Chiringuito, Josep Pedrerol, a eu la réponse. « J’ai demandé au Real Madrid s’il y aura un communiqué. On m’a répondu que non, ils préparent leur déclaration devant l’UEFA ». C’est dit.