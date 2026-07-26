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Real Madrid : Arda Güler lance son opération séduction avec Mourinho

Par Allan Brevi
1 min.
Arda Güler avec le Real Madrid @Maxppp

De retour à l’entraînement après une Coupe du Monde 2026 frustrante avec la Turquie, Arda Güler prépare une saison importante sous les ordres de José Mourinho. Le jeune milieu offensif madrilène, qui entame sa quatrième année au Real Madrid, souhaite profiter de la pré-saison pour gagner la confiance du technicien portugais et s’imposer davantage dans la rotation de la Casa Blanca. Séduit par les premières semaines de travail avec le nouvel entraîneur merengue, il a expliqué : « c’est une grande opportunité pour moi de travailler avec une légende comme Mourinho. Lui et son équipe expliquent tout très clairement. Ils sont aussi très sincères en dehors du terrain. »

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« En cette période, le plus important est de travailler la partie physique. Mais aussi d’écouter et d’apprendre ce que Mourinho nous demande pour pouvoir bien le faire sur le terrain », a ajouté le jeune joueur de 21 ans. Avec l’arrivée de Mourinho sur le banc merengue, Güler sait qu’il doit rapidement s’adapter aux nouvelles exigences tactiques et physiques du Special One. Malgré la concurrence dans un effectif renforcé cet été, le Turc entend montrer qu’il peut devenir un joueur important du projet madrilène et franchir un nouveau cap sous la direction de l’ancien entraîneur de Chelsea, de l’Inter ou encore du Real Madrid.

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