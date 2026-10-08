Julián Álvarez se sépare de son agent !

Julián Alvarez a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son agent Fernando Hidalgo selon les dernières informations de la presse espagnole, à commencer par le quotidien AS. L’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait été déçu par la manière dont son avenir a été géré au cours de l’été, ce qui l’a conduit à rompre sa relation professionnelle avec son représentant.

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L’international argentin devrait désormais s’attacher les services d’un nouvel agent dans les prochaines semaines. Cette décision intervient alors que l’avenir d’Alvarez a fait l’objet de nombreuses discussions ces derniers mois, notamment autour de sa situation à l’Atlético, où il est sous contrat.