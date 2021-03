Thierry Henry est prêt à tout pour Arsenal

Sur le marché depuis la fin de son aventure à l'Impact Montréal, Thierry Henry, un temps annoncé à Bournemouth, attend une nouvelle opportunité. Au cours d'un entretien accordé à Four Four Two, l'ancien attaquant de l'équipe de France a avoué qu'il serait prêt à tout pour les Gunners. «Je suis un fan d'Arsenal. Donc, si vous me demandez si un jour je voudrais entraîner Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais être l’intendant d’Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais couper l'herbe à l'Emirates Stadium, alors oui. Mais c’est une utopie, et j’en suis loin. Si vous me demandez si je rêve, oui je rêve. Mais quand vous ne rêvez pas, vous êtes réveillé et il y a une réalité. Est-ce que j'adorerais entraîner Arsenal? Oui. Est-ce que j'adorerais aller à Barcelone? Oui».

Puis il a ajouté : «je suis sur ma courbe d’apprentissage, je veux bien faire pour l’équipe que j’entraîne, alors le temps nous le dira. Si vous ne réussissez pas, vous n'aurez pas ce type d'opportunités. Je me concentre simplement sur ce que je peux contrôler, et le reste est une énorme utopie (...) Arsenal fait partie de moi et fera toujours partie de moi. La moitié de mon cœur appartient à Arsenal et l'autre moitié à ma famille. La compréhension que j’ai avec les fans d’Arsenal est quelque chose que je ne peux pas décrire. C’est quelque chose qui me manquera toujours». Les pensionnaires de l'Emirates Stadium sont prévenus, Thierry Henry rêve d'un comme back !