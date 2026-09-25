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Premier League

Un surprenant club a recalé Jadon Sancho

Par Aurélien Macedo
1 min.

La carrière de Jadon Sancho bat de l’aile depuis un moment, mais là, elle devient très floue. L’ailier gauche anglais de 26 ans est actuellement libre de tout contrat après un prêt décevant à Aston Villa et la fin de son contrat le liant à Manchester United. S’il peut signer où il le souhaite, il n’a pas encore trouvé chaussure à son pied.

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Annoncé proche de Palmeiras, Jadon Sancho n’a pas rejoint le Verdao et attend toujours. Selon Championat, il aurait également été proposé au FK Krasnodar et semblait enthousiaste à l’idée de rejoindre le champion de Russie 2025 et actuel leader. Cependant, les Bykis auraient refusé la proposition et cela n’aurait pas été plus loin.

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