PL : à dix contre onze, Everton s’impose contre MU à Old Trafford

Manchester United replonge. Après un bon mois d’octobre, la formation de Rúben Amorim devait se relancer contre Everton après deux nuls concédés de suite en Premier League. Tout démarrait parfaitement pour les Red Devils après l’expulsion bête d’Idrissa Gueye dès la 13e minute. Mais cela a davantage profité aux Toffees, qui ont ensuite ouvert le score grâce à Dewsbury-Hall (1-0, 29e).

MU s’est ressaisi en seconde période, mais n’a pu égaliser malgré plusieurs occasions franches en fin de rencontre (63e, 71e et 80e). Un troisième match de suite sans victoire pour United, qui reste au 10e rang, avant un déplacement à Crystal Palace. Une bien triste soirée pour Amorim, un an jour pour jour après son premier match avec United. De son côté, Everton revient à égalité de points avec son rival du soir après cet exploit.