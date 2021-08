OL : le nouveau message de Peter Bosz à sa direction pour le mercato

Avec seulement Damien Da Silva et Henrique comme nouveaux joueurs, l'Olympique Lyonnais vit un mercato estival très calme. Pourtant, depuis plusieurs semaines désormais, Peter Bosz ne cesse d'envoyer des messages à ses dirigeants. Le coach néerlandais réclame des renforts et la semaine passée, il avait même évoqué une recrue à chaque ligne. Et avant le déplacement à Angers dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 (dimanche, 13h), il a une nouvelle fois envoyé un message.

«Comme entraîneur, je suis toujours intéressé par de bons joueurs. Si je dois vous donner un nom... Je pense que vous pouvez encore m'en donner. De temps en temps, je lis les journaux et il y a beaucoup de noms. Je suis toujours intéressé par de bons joueurs, et à certains postes, un bon joueur en plus va nous aider. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est Juninho. Donc ces questions, c'est pour lui», a lâché le nouveau technicien de l'OL vendredi. En espérant que le message arrive auprès de la direction.