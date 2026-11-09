Équipe de France : Konaté juge la candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle

Interrogé sur la candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle, Ibrahima Konaté a d’abord reconnu ne pas avoir suivi l’actualité autour du judoka français. « On m’a posé la même question tout à l’heure, je n’ai rien vu, donc je ne sais pas du tout. J’ai vu une image de lui en costard, mais je n’avais pas eu le temps de regarder. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner mon avis sur ça », a expliqué le défenseur des Bleus, avant d’élargir son propos à la place des sportifs dans le débat public. « Ça, c’est un long débat. Je sais que ça fait plaisir à certains et ça fait pas plaisir à d’autres, mais faut prendre en considération que chaque sportif a une voix, chaque sportif est un citoyen. Maintenant que l’on donne notre avis, c’est vrai qu’on est dans une situation, on est un peu privilégié où ça nous touche de loin, mais faut faut pas oublier qu’on s’est trouvé. On s’est retrouvé dans cette situation en tant que footballeur, à travers le travail aussi, à travers un peu de chance. »

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Konaté a ensuite insisté sur la nécessité de ne pas oublier ceux qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de vie que les sportifs professionnels. « Et si on enlève le facteur chance, il se peut qu’on soit à la place de nos frères ou de nos amis qui vivent pas ce qu’on vit au quotidien. Donc on se met à leur place et il y a des situations qui sont très très difficiles à vivre au quotidien. Donc je pense que c’est pour ça que notre voix est importante. » Le défenseur français a toutefois rappelé l’importance de mesurer ses prises de parole et de maîtriser les sujets abordés. « Et maintenant, après on joue au football avant toute chose, mais quand on parle, il faut savoir aussi maîtriser le sujet et pas parler pour rien dire ou faire plaisir à certaines personnes quoi. »