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CAN 2025 : deux demandes du Maroc rejetées en appel !

Par Josué Cassé
Fédération sénégalaise @Maxppp

Réunis jeudi matin dans le 17e arrondissement de Paris, les avocats de la FSF détaillaient devant la presse les arguments du recours déposé devant le TAS contre la décision de la CAF. Avant cela, Me Seydou Diagne a fait une première révélation.

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En effet, ce dernier a confirmé que les deux demandes du Maroc de rendre le prize money ainsi que toutes les médailles individuelles de la CAN 2025 au Maroc ont été rejetées en appel.

Pub. le - MAJ le
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