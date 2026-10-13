Ligue des Champions : près de 3 000 supporters du PSG attendus à Manchester

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur un soutien important dans les tribunes de l’Etihad Stadium, mercredi soir. En effet, selon les dernières informations d’ICI Paris Île-de-France, près de 3 000 supporters parisiens sont attendus dans le parcage visiteurs pour la confrontation face à Manchester City. Parmi eux, environ 750 ultras feront le déplacement en Angleterre afin d’encourager les hommes de Luis Enrique dans ce rendez-vous européen.

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Cette présence devrait donner une saveur particulière à cette affiche entre deux poids lourds du football européen. Habitués à se mobiliser lors des grands rendez-vous continentaux, les supporters parisiens espèrent pousser leur équipe vers un résultat positif sur la pelouse mancunienne. L’ambiance dans le secteur réservé aux visiteurs sera donc particulièrement scrutée, alors que le PSG cherchera à répondre présent sur le terrain comme dans les tribunes.