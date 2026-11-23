Désiré Doué va devoir passer par la case opération. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’ailier du Paris Saint-Germain va se faire opérer à Doha, au Qatar, comme le rapporte Ici Paris Île-de-France. L’intervention est programmée à la fin du mois de novembre et se déroulera à l’hôpital Aspetar. Le jeune international français entamera ensuite un long processus de rééducation, avec l’objectif de retrouver les terrains dans les meilleures conditions possibles. Le choix de cet établissement n’a rien d’anodin. Situé à Doha, Aspetar est un hôpital spécialisé dans la médecine du sport et la chirurgie orthopédique, devenu une référence internationale dans la prise en charge des sportifs de haut niveau.

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Accrédité par la FIFA comme centre médical d’excellence depuis 2009, il bénéficie aussi d’une reconnaissance du Comité international olympique pour ses travaux sur la prévention des blessures et la santé des athlètes. L’établissement dispose de spécialistes reconnus en chirurgie, physiothérapie et rééducation. Il avait aussi assuré une partie de la couverture médicale des sélections lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une adresse de premier plan pour accompagner Doué dans cette nouvelle épreuve, comme ce fut le cas pour Ousmane Dembélé et Nuno Mendes l’année dernière ou Khvicha Kvaratskhelia il y a quelques semaines.