Antoine Kombouaré va bien quitter le Paris FC

L’avenir d’Antoine Kombouaré au Paris FC semblait pourtant s’inscrire dans la continuité il y a encore quelques semaines. Arrivé en cours de saison pour redresser une équipe en difficulté, le technicien kanak a rempli sa mission avec autorité en assurant le maintien du club francilien et en le guidant jusqu’à une très honorable onzième place pour son premier exercice en Ligue 1. Les dirigeants parisiens, à commencer par Antoine Arnault, n’avaient jamais caché leur satisfaction quant au travail accompli. Les déclarations publiques allaient toutes dans le sens d’une prolongation et les discussions engagées après la fin du championnat laissaient penser qu’un accord n’était plus qu’une question de temps. Pourtant, au fil des semaines, les négociations se sont enlisées et le dossier a progressivement basculé dans une zone d’incertitude qui a fini par alimenter les interrogations autour de l’avenir de l’entraîneur.

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Les difficultés rencontrées dans les échanges ont rapidement dépassé le simple cadre sportif. La situation physique d’Antoine Kombouaré, confronté à des problèmes au genou nécessitant une intervention chirurgicale et une période de récupération, a constitué un premier sujet de réflexion. Dans le même temps, des divergences sont apparues concernant les modalités d’un éventuel nouveau bail. L’entraîneur souhaitait s’inscrire dans un projet plus long avec une prolongation jusqu’en 2028, tandis que la direction parisienne se montrait plus prudente sur la durée de son engagement. Face à cette absence d’accord, le Paris FC a commencé à explorer plusieurs pistes afin d’anticiper une éventuelle séparation. Le nom de Liam Rosenior s’est rapidement imposé parmi les profils étudiés comme nous vous le révélions en exclusivité. L’ancien entraîneur de Strasbourg conserve une excellente réputation malgré une expérience plus délicate à Chelsea et son parcours en Ligue 1 continue de séduire plusieurs décideurs du club de la capitale.

Un départ presque acté ?

Selon les informations révélées par Le Parisien, la tendance a désormais nettement évolué en faveur d’un départ d’Antoine Kombouaré. À moins d’un retournement de situation dans les prochains jours, le technicien de 62 ans ne devrait plus être sur le banc parisien la saison prochaine. Alors que la reprise de l’entraînement est programmée le 1er juillet, aucun accord définitif n’a encore été trouvé malgré plusieurs semaines de discussions. Kombouaré aurait notamment demandé des garanties sur la compétitivité future de l’effectif ainsi que des améliorations contractuelles comprenant une prolongation supplémentaire et une revalorisation salariale. Les échanges engagés dès le mois de mai avec Antoine Arnault n’ont pas permis de rapprocher suffisamment les positions. Et en ce sens, le Paris FC se prépare de plus en plus à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec un autre entraîneur afin d’accompagner des ambitions revues à la hausse après une saison réussie.

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Toujours d’après Le Parisien, les dirigeants et les actionnaires ont déjà activé plusieurs pistes pour préparer la succession du Kanak. Liam Rosenior apparaît aujourd’hui comme l’un des candidats les mieux placés pour prendre les commandes de l’équipe première, comme déjà évoque dans nos colonnes. Son profil est apprécié pour sa connaissance du championnat français et pour le travail réalisé lors de son passage à Strasbourg. D’autres noms ont également circulé dans les réflexions internes. Walid Regragui a été évoqué mais ne devrait finalement pas être retenu, tandis qu’Habib Beye conserve des soutiens au sein du club même si son profil ne fait pas l’unanimité. L’urgence commence désormais à se faire sentir du côté du Paris FC. L’absence d’entraîneur officiellement désigné ralentit plusieurs dossiers du mercato et entretient l’attentisme chez certains joueurs ainsi que chez de potentielles recrues. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives pour permettre au club parisien de lancer pleinement sa préparation estivale et de bâtir son projet pour la saison à venir.