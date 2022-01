Karim Benzema ne digère pas sa place au Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Quatrième du dernier Ballon d'Or malgré une saison exceptionnelle avec le Real Madrid et un retour tonitruant en équipe de France marqué par ce titre final en Ligue des Nations, Karim Benzema ne semble toujours pas digérer sa position. Interrogé, ce dimanche, sur ces votes dans un entretien accordé à Telefoot, l'attaquant madrilène, auteur de 24 buts et 9 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, considère cette quatrième place comme anecdotique mais semble surtout perplexe quant aux critères permettant d'établir un classement final.

«Comme je dis depuis tout petit, 4e, 3e ou 2e ou même 30eme c’est pareil, ce qui compte c’est d’être premier après sincèrement j’ai vu que je manquais de trophées mais sur le terrain je ne peux pas faire plus. Pour moi le Ballon d’Or, ce n'est pas juste des trophées ou juste marquer des buts et d'ailleurs le problème c'est que ça change tout le temps. Pour moi le Ballon d'Or, c'est tout, c’est marquer des buts, aider l’équipe, être présent quand c’est dur pour l’équipe mais après ce n’est pas moi qui décerne le Ballon d’Or (rires). En tout cas oui je continuerai à donner le meilleur de moi-même et bien sûr que le Ballon d’Or reste un objectif», a ainsi déclaré le Merengue.