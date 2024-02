Bayern Munich - RB Leipzig : les compositions officielles

La Bundesliga offre ce samedi un choc au sommet entre le 2e et le 5e. Le Bayern Munich reçoit sur la pelouse du RB Leipzig pour un match précieux pour le compte de la 23e journée de Bundesliga. A domicile, le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’articule dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier et Raphaël Guerreiro en défense. Aleksandar Pavlovic est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Thomas Müller et Jamal Musiala.

De leur côté, les Saxons de Marco Rose optent pour un 4-4-2 classique avec Janis Blaswich dans les cages derrière Benjamin Henrichs, Mohamed Simakan, Willi Orbán et David Raum. Xaver Schlager est placé comme sentinelle avec Amadou Haidara à ses côtés tandis que Dani Olmo et Xavi Simons occupent les couloirs. Devant, on retrouve un duo constitué de Loïs Openda et Benjamin Šeško.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro - Pavlovic, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Kane

RB Leipzig : Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - Olmo, Haidara, Schlager, Simons - Openda, Šeško