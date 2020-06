Nîmes et Montpellier sur Andrés Cubas

Selon les informations de la presse argentine, La Voz et Via Cordoba notamment, Adrian Andrés Cubas (24 ans) figure sur les tablettes de Nîmes et de Montpellier. Ce milieu de terrain, né en Argentine mais international paraguayen (1 cape), sort d'une saison pleine à Talleres (20 titularisations).

Formé à Boca Juniors, ce joueur de poche (1m66) a déjà évolué en Europe, à Pescara, le temps d'une saison, avant de rentrer au pays. Il est présenté comme une valeur sûre du championnat local. Selon le Midi Libre du jour, les Crocos se cherchent un joueur de ce profil pour leur entrejeu.