Bordeaux : les joueurs défendent et soutiennent Benoît Costil

Soutien de poids. Dimanche, à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 1, Bordeaux a encore perdu des plumes dans la lutte pour le maintien en s'inclinant face à un Montpellier (0-2) pourtant réduit à 9 pendant toute une mi-temps. Pour ne rien arranger, les ultras du club au scapulaire ont, après la pause, accusé Benoît Costil (et Laurent Koscielny) de racisme, avant de le pointer publiquement du doigt et de réclamer sa tête. Face à cette situation insoutenable, le gardien de 34 ans a annoncé son intention de quitter le FCGB en interne ce lundi.

RMC Sport en dit un peu plus en cette fin de journée et assure que l'international français était bien présent lors de la séance collective du jour au Haillan, où il s'est ensuite entretenu avec sa direction. Le média indique par ailleurs que le groupe soutient Benoît Costil, qui semblait moins catégorique au fil des heures, et l'a fait savoir à Admar Lopes, directeur sportif, et Thomas Jacquemier, DG. Si les dirigeants bordelais ne souhaitent vraisemblablement pas s'impliquer dans cette affaire, les joueurs de David Guion réfléchissent eux à publier un communiqué pour afficher leur soutien publiquement à leur portier, qui évolue depuis cinq saisons du côté du Matmut Atlantique.