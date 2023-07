Mercato PSG: Neymar joue déjà très gros

La suite après cette publicité

Le Kylian Saint-Germain. Ces dernières semaines, l’actualité du club de la capitale se concentre autour de l’attaquant français. Depuis qu’il a fait savoir au PSG qu’il ne lèverait pas son option pour prolonger son contrat jusqu’en 2025, KM7 est en guerre ouverte avec l’écurie francilienne, qui refuse de voir s’en aller libre dans un an. Avec tout ça, on oublierait presque que les pensionnaires du Parc des Princes ont d’autres dossiers importants à régler. Il y a bien évidemment ceux concernant les éléments de retour de prêt comme Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler et bien d’autres.

Un avenir à régler

Et puis, il y a aussi le cas Neymar. Il y a un an, le Brésilien était poussé dehors par le PSG et Luis Campos, fraîchement arrivé. On avait appris par la suite que ce serait Kylian Mbappé qui aurait demandé à son club de se séparer de Ney, dont l’attitude et l’exemplarité n’étaient pas au goût du capitaine des Bleus. L’ancien joueur du Barça avait appris la nouvelle et les relations entre les deux hommes s’étaient refroidies. La tension était palpable entre les deux stars, qui s’étaient d’ailleurs pris le bec lors du fameux épisode du penaltygate.

Malgré la volonté du PSG et visiblement de Mbappé, Neymar était resté dans la capitale française. Un an plus tard, son avenir est toujours au centre des débats. Les pensionnaires du Parc de Princes sont toujours ouverts à un départ. Chelsea avait tâté le terrain. Manchester United a aussi fait des approches pour en faire la nouvelle star du projet, notamment en cas d’arrivée des Qataris comme révélé sur notre site. Ney a des accords avec le Qatar et le voir rejoindre l’écurie mancunienne serait possible. En tout cas, MU ne lâche pas le Brésilien selon nos informations.

Luis Enrique n’a pas tranché à son sujet

Mais l’arrivée de Luis Enrique comme le possible départ de Mbappé pourraient changer la donne. Le nouveau coach parisien connaît parfaitement l’international auriverde, qu’il a dirigé au Barça. Les deux hommes n’ont pas encore discuté comme l’a avoué le coach lors de sa présentation la semaine passée. Mais ils vont le faire très rapidement. AS explique que Luis Enrique n’a pas encore tranché concernant le cas Neymar. Le média ibérique ajoute que le technicien asturien sera très attentif à ce que lui dira le staff médical au sujet du numéro 10 du PSG.

Hier, L’Equipe a révélé que les tests physiques réalisés par le joueur lors de la reprise n’ont pas vraiment été rassurants. Ce qui inquiète le PSG et n’aidera pas le Brésilien si jamais il veut rester. En effet, AS parle de "semaines décisives" pour l’avenir de Neymar qui était proche d’un départ au début de l’été. Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 va devoir lancer l’opération séduction auprès de Luis Enrique et se montrer au meilleur de sa forme pour poursuivre l’aventure. À l’heure actuelle, l’idée du PSG est visiblement toujours de le vendre.