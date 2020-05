La réponse cinglante de Jean-Michel Aulas à Roxana Maracineanu

«Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public.» Dans un entretien à L'Alsace hier soir, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu n'y est pas allée de main morte avec le président de l'OL qu'elle accuse de sans cesse chercher des solutions pour reprendre le football, alors que le gouvernement a mis fin à la saison professionnelle. Cette dernière déclaration ne passe pas pour Aulas, qui n'a pas hésité à lui répondre.

«Mme la ministre, les scénarii existent depuis le 26 avril. Nous avons reformulé ce soir la demande à la LFP pour qu’une assemblée générale prenne position sur le format suggéré par l’UEFA, y compris en août et nous comptons sur vous, et ce n’est pas de la fiction !» a rétorqué le président lyonnais sur twitter. Il n'a pas encore totalement perdu son combat même si les chances son infimes puisqu'il a demandé l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire de la LFP, en plus d'avoir porté l'affaire devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France.