Juventus : Massimiliano Allegri aurait pu signer au Real Madrid en mai dernier

En mai dernier, les grands clubs que sont la Juventus Turin et le Real Madrid étaient tout deux à la recherche d'un nouvel entraineur après les départs, pour différentes raisons, des deux anciens maestros Andrea Pirlo et Zinedine Zidane. Les deux clubs ont une obligation constante de résultat ce qui leur laisse une marge d'erreur très étroite quant à la sélection de leur nouvel entraineur. Un nom revient des deux côtés, celui de Massimiliano Allegri.

L'actuel entraineur de la Juventus Turin était libre de tout contrat depuis son départ deux ans plus tôt de.. la Juventus Turin. En effet, le technicien transalpin a décidé de rester au pays et de retrouver un club qu'il a mené deux fois en finale de la Ligue des Champions lors de son premier passage entre 2014 et 2019. Son agent, Giovanni Branchini a confié à Sky Sports Italia : « Allegri était à un pas d'être nommé nouveau manager du Real Madrid en mai. Tout était fait. L'accord était conclu. Il n'avait qu'à apposer une signature sur le contrat. Puis il a choisi de rejoindre la Juve». Le Real Madrid optera finalement pour un ancien de la maison, un autre Italien, en la personne de Carlo Ancelotti.