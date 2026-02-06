Les révélations de Crystal Palace sur Jean-Philippe Mateta qui expliquent le transfert avorté à l’AC Milan

Dévasté. Voilà comment Skysports décrivait Jean-Philippe Mateta au lendemain de la fermeture du mercato, après l’échec de son transfert à l’AC Milan. Rappelons que l’international français, âgé de 28 ans, avait décidé de quitter Crystal Palace en janvier, séduit par les nombreuses approches reçues. Et il avait choisi l’AC Milan, avant que le staff médical des Rossoneri préconise d’abandonner le transfert en raison de l’état du genou du Français. Qui est donc resté à quai, avec la perspective d’une opération, tout en voyant Crystal Palace recruter Jorgan Strand Larsen pour 55 M€, record du club, à son poste.

Interrogé sur le cas Mateta, l’entraîneur des Eagles Oliver Glasner a reconnu que son attaquant avait joué diminué. « Il souffrait d’un problème au genou depuis novembre », a-t-il admis, tout en précisant : « il souhaitait continuer à jouer, et nous avons réussi à le maintenir en forme ». Il a aussi rappelé que c’est Mateta qui a demandé à partir en janvier, alors que son contrat s’achève en 2027. Face à cette situation, Crystal Palace a décidé de s’activer sur le marché, avec Strand Larsen donc, mais aussi Brennan Johnson et Evann Guessand, deux autres éléments offensifs.

Strand Larsen et des coéquipiers déçus

Et Glasner semble avoir envie de s’appuyer sur son nouveau numéro 9, qui présente pourtant des statistiques faméliques cette saison (1 but marqué en PL avec Wolverhampton). « Je pense qu’il veut prouver et montrer qu’il est meilleur que ce que sa saison a été jusqu’à présent. Il a réalisé une saison fantastique l’an dernier, marquant 14 buts, et cette année, il était remplaçant à Wolverhampton et n’était pas vraiment satisfait de sa situation personnelle. Il n’était pas satisfait du nombre de buts qu’il a marqués. Maintenant, il veut prouver qu’il est le Jorgen Strand Larsen de l’an dernier. C’est pourquoi nous avons tout fait pour le recruter et le club a battu son record de transfert, car nous avons confiance en lui. »

Pendant que Mateta doit décider de passer par la case opération ou non, il voit donc ses perspectives de temps de jeu se réduire, alors qu’il ambitionne toujours de participer à la Coupe du Monde 2026. Et la presse anglaise rapporte également que certains de ses coéquipiers lui en veulent d’avoir voulu quitter le club en janvier. La deuxième partie de saison risque d’être bien longue pour Mateta.