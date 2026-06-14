Menu Rechercher
Commenter 7
Exclu FM Coupe du Monde

Maroc, Lille : Liverpool a observé Ayyoub Bouaddi face au Brésil

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane
1 min.
Ayyoub Bouaddi avec le Maroc @Maxppp
Brésil 1-1 Maroc

Ce dimanche, on ne parle que de la prestation du jeune Ayyoub Bouaddi avec le Maroc face au Brésil lors du premier gros choc de cette Coupe du Monde 2026. Le milieu de 18 ans a largement survolé la rencontre en étant de loin l’homme du match. Et cette prestation relance forcément les débats sur son avenir au LOSC alors qu’il est courtisé notamment par le PSG.

La suite après cette publicité

Sa prestation face au Brésil est d’ailleurs bien tombée puisque selon nos informations, des recruteurs de Liverpool avaient fait le déplacement au MetLife Stadium de New York spécialement pour le voir jouer. Les dirigeants des Reds ont sans doute été convaincus par ce qu’ils ont vu ce samedi soir. Une chose est sûre, Ayyoub Bouaddi va bien animer le mercato du LOSC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Lille
Maroc
Ayyoub Bouaddi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Lille Logo Lille
Maroc Flag Maroc
Ayyoub Bouaddi Ayyoub Bouaddi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier