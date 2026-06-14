Maroc, Lille : Liverpool a observé Ayyoub Bouaddi face au Brésil

Ce dimanche, on ne parle que de la prestation du jeune Ayyoub Bouaddi avec le Maroc face au Brésil lors du premier gros choc de cette Coupe du Monde 2026. Le milieu de 18 ans a largement survolé la rencontre en étant de loin l’homme du match. Et cette prestation relance forcément les débats sur son avenir au LOSC alors qu’il est courtisé notamment par le PSG.

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Sa prestation face au Brésil est d’ailleurs bien tombée puisque selon nos informations, des recruteurs de Liverpool avaient fait le déplacement au MetLife Stadium de New York spécialement pour le voir jouer. Les dirigeants des Reds ont sans doute été convaincus par ce qu’ils ont vu ce samedi soir. Une chose est sûre, Ayyoub Bouaddi va bien animer le mercato du LOSC.