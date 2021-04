PSG : Robin van Persie avait repéré Kylian Mbappé depuis longtemps

Pour sa chronique dans les colonnes de De Telegraaf, Robin van Persie s'est souvenu de la première fois où il a croisé Kylian Mbappé. Et l'ancienne gloire néerlandaise, passée par Feyenoord ou Arsenal, n'oubliera jamais ce match amical entre Fenerbahçe, son club d'alors, et l'AS Monaco, où le jeune attaquant commençait à pointer le bout de son nez (1-1, juillet 2017). «Nous avons joué sur le terrain d'un club amateur (en Suisse), mais ce que j'ai vu de lui pendant ces vingt minutes, je ne l'ai jamais vu chez un garçon de cet âge auparavant. Si explosif et si technique… », a-t-il raconté avant de poursuivre.

«Il a fait plus à la fin de ce match que nous n'avions tous fait en soixante-dix minutes ensemble. C'était incroyablement bon. J'ai regardé les dernières minutes depuis le banc de touche et j'ai dit aux autres: "si ça ne devient pas une star mondiale, je mangerai ces chaussures de foot"», a expliqué le Batave. Heureusement pour son estomac, il avait vu juste.