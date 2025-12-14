Coupe Intercontinentale : le groupe du PSG avec Ousmane Dembélé et Marquinhos

À peine de retour dans la capitale que les Parisiens s’envolent déjà pour le Qatar. Au lendemain de leur victoire obtenue dans la douleur à Metz (2-3), les hommes de Luis Enrique s’apprêtent à jouer une nouvelle finale, leur cinquième en 2025. Ce sera cette fois face à Flamengo, mercredi, dans le cadre de la Coupe Intercontinentale.

Pour cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé le groupe de 22 joueurs retenus. On notera essentiellement le retour d’Ousmane Dembélé, malade ces derniers jours, mais aussi de Marquinhos, touché face à Bilbao dans la semaine en Ligue des Champions. Convoqué pour la CAN avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye est bien présent. Il devrait rejoindre sa sélection dans la foulée.

Le groupe convoqué :

Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Matvey Safonov, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, João Neves, Renato Marin