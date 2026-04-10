Bayern Munich : une offre de 165 M€ arrive pour Michael Olise

Mardi soir, les spectateurs présents au stade Santiago-Bernabéu ont pu voir à l’œuvre le Bayern Munich. Le rouleau compresseur a livré une belle prestation en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League, eux qui se sont imposés 2 à 1. Titulaire au coup d’envoi, Michael Olise a grandement contribué à la victoire des siens. Très remuant sur son côté droit, il a fait la misère aux défenseurs merengues et multiplié les actions très intéressantes, lui qui a délivré une passe décisive à destination de l’Anglais Harry Kane sur le deuxième but bavarois à la 46e minute de jeu. Bref, une nouvelle soirée réussie pour Olise. Sa prestation n’est d’ailleurs pas passée inaperçue.

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Dans les tribunes du stade, certains dirigeants espagnols sont tombés sous son charme. C’est ce que révèle le journaliste allemand Christian Falk, qui officie chez Bild et qui est bien renseigné sur le Bayern Munich. Ainsi, il a révélé dans son dernier podcast que Florentino Pérez est dingue de l’international tricolore. Ce n’est pas la première fois que son nom est cité du côté de la Casa Blanca. Mais l’intérêt des Merengues se confirme clairement. De plus, on apprend que le géant ibérique n’en est plus au stade du simple béguin pour l’ancien joueur de Crystal Palace. En effet, une offre colossale est en préparation dans les bureaux de Valdebebas pour cet été 2026. Et les sommes annoncées sont très élevées, surtout pour un club comme le Real Madrid qui vise des transferts à moindre coût et des joueurs libres ces dernières années.

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Le Real Madrid prêt à faire des folies ?

Le journaliste de Bild révèle que le Real Madrid envisage de formuler une proposition comprise entre 160 et 165 M€ pour le Français. Ce qui est plus que la valeur marchande estimée du joueur, qui est fixée à 140 M€ par le site spécialisé transfermarkt. Acheté 55 M€ en 2024, le joueur, qui a marqué 16 buts et délivré 29 assists en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot munichois, est clairement une cible pour la direction madrilène. Son talent, ses qualités mais aussi sa jeunesse (24 ans) font de lui un joueur très apprécié dans la capitale espagnole. Malgré leur motivation et une offre XXL, les Merengues auront fort à faire dans ce dossier.

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D’autant que le joueur ne dispose pas de clause libératoire et que le Bayern Munich, qui aimerait dans l’idéal le prolonger, n’est absolument pas vendeur. Récemment, le PDG Jan-Christian Dreesen a avoué : « peu importe le club qui tente de le recruter, celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern. On ne s’en préoccupe pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu’un grand joueur. Michael est sous contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire ; nous sommes sereins ». Uli Hoeness, interrogé sur une potentielle offre de 200 M€ de Liverpool pour Olise récemment, avait été cash en assurant que le Bayern Munich refuserait n’importe quelle offre pour le Français. Un message qui vaut aussi pour le Real Madrid.