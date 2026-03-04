Menu Rechercher
Le Real Madrid envisage de changer d’entraîneur

Par Dahbia Hattabi
1 min.
arbeloa @Maxppp

La défaite de trop ? Lundi soir, le Real Madrid s’est incliné 1 à 0 à domicile face à Getafe en Liga. Un revers qui entame sérieusement le crédit d’Alvaro Arbeloa (43 ans), qui ne fait pas l’unanimité au sein de son vestiaire. Du côté de la direction, il semble que ce soit également le cas.

Ce mercredi, la Cadena SER révèle que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont très mitigés concernant Arbeloa, dont les méthodes ne sont pas approuvées par tous. La radio espagnole indique que les dirigeants envisagent sérieusement la possibilité de confier l’équipe à un nouvel entraîneur cet été 2026. Sauf retournement de situation, Arbeloa ne devrait pas rester sur le banc madrilène au-delà de cette saison.

Pub. le - MAJ le
