Nice : Yoan Cardinale déjà tourné vers le championnat

Clap de fin pour l'OGC Nice en Ligue Europa. Opposé à l'Hapoël Beer-Sheva jeudi soir pour son dernier match de la saison en Ligue Europa, le club du sud de la France a encaissé une nouvelle défaite (0-1). Avec seulement trois points dans la poule C, les Aiglons n'ont pas fait bonne figure. De retour dans le but niçois après plus de deux ans d'absence (dernière apparition le 25 août 2018, ndlr), Yoan Cardinale est revenu sur cette mauvaise performance, et le portier de 26 ans pense déjà à la suite de la saison.

«C'est très frustrant de perdre un match 1-0 sur un but comme ça. Quand on est gardien et joueur défensif, ça fait véritablement chier. On est venus avec de bonnes intentions je pense, avec un groupe très très jeune et un état d'esprit qui était très bon sur le terrain. Avec cet état d'esprit et ce groupe, on peut voir de belles choses et voir plus loin qu'aujourd'hui. (...) L'objectif maintenant, c'est de se focaliser sur le championnat et ce match très important contre Rennes. Il faut garder l'état d'esprit qu'on a actuellement, continuer à aller de l'avant et reprendre confiance en nous», a déclaré Yoan Cardinale.