Daniel Riolo tacle violemment Noël Le Graët après ses propos sur Gérard Lopez

Dans un entretien accordé au journal Le Figaro, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët n'avait pas épargné deux présidents de clubs de Ligue 1, à savoir Jean-Michel Aulas (OL) et Gérard Lopez (LOSC). Concernant le second, le boss de la FFF avait même parlé d'«acrobate de la finance». Une expression qui n'est pas vraiment passée... Présent sur RMC ce mercredi soir dans l'émission «After Foot», Daniel Riolo a donné son avis et a chargé Noël Le Graët.

«D'où il se permet d'aller insulter Gérard Lopez ? "L’acrobate financier"... Mais qu'est-ce qui lui permet de dire un truc pareil ? Le président de la FFF qui ne gère pas les clubs, en quoi il se permet d'aller sortir une formule pareille sur un président d'un club de Ligue 1 ? Je trouve ça incroyable ! Le président de la FFF n'est pas dans son rôle au moment d'aller sortir une formule ironique, et qui est pour moi à la limite de l'insulte quand tu dis "acrobate financier". Il n'a pas à dire ça. (...) On est face à qui là ?», a déclaré Daniel Riolo, légèrement énervé. De son côté, le LOSC avait réagi un peu plus tôt dans la soirée via un communiqué.