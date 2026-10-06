Équipe de France : les gagnants et perdants du premier rassemblement de l’ère Zidane

Quatre matches, trois victoires, un nul, 2 buts encaissés pour 7 inscrits. D’un point de vue comptable, Zinedine Zidane a vécu un premier rassemblement presque parfait, où sa plus grande réussite aura peut-être été d’aligner la totalité (à l’exception de Jean Butez, 3e gardien) de ses joueurs. Et ainsi jauger de la qualité du matériel à disposition. Alors, qui a marqué des points durant cette trêve internationale ?

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Des joueurs qui brillent

Personne ne doutait du talent de Michael Olise, mais en inscrivant 4 buts sur les 3 dernières rencontres, il s’est imposé comme le joueur le plus décisif de l’ère Zidane. Et son sélectionneur sera conforté dans l’idée de le positionner sur le côté droit de l’attaque, dans son 4-3-3. Et c’est sa doublure sur ce même côté, Désiré Doué, qui a aussi frappé fort durant ce rassemblement. Etincelant lors du premier match face à la Belgique sur le côté droit, il a été moins en vue à gauche contre l’Italie, mais a fait une entrée fracassante contre les Diables rouges sur ce même côté, avec un but et deux passes décisives à la clé. Et les échos laissaient entendre qu’il avait impressionné Zidane et son staff à l’entraînement. Rayan Cherki, qui a découvert un nouveau rôle de relayeur, a livré deux titularisations frustrantes, avant de contribuer à réveiller l’équipe de France contre la Belgique lundi soir au Stade de France. Nul doute que ZZ retentera l’expérience.

Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga a fait un retour remarqué en Bleu, après avoir raté la Coupe du Monde 2026. Plutôt tranchant lors de ses deux titularisations face à la Belgique, il a prouvé qu’il avait encore des choses à apporter en équipe de France. Malgré sa bourde face à l’Italie, Lucas Da Cunha s’est imposé comme la trouvaille principale de Zidane, et devrait logiquement être rappelé pour le prochain rassemblement, prévu en novembre. En défense, le plus grand gagnant se nomme Jérémy Jacquet, dont le talent a sauté aux yeux. Saignant physiquement, audacieux dans les relances, il semble parti pour une longue pige en Bleu. Leny Yoro, invité de dernière minute en remplacement de Konaté, s’est lui aussi distingué avec une belle prestation lors du dernier match.

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Dembélé le grand perdant ?

L’un des enjeux de la première liste de Zizou était le renouvellement des latéraux. Dans la catégorie des gagnants, on privilégiera plutôt Adrien Truffert, peut-être le plus fiable et le plus constant, et Pierre Kalulu, qui a marqué des points en interne selon nos informations. Son dynamisme, son volume de course et sa rigueur tactique ont été appréciés par le staff. De son côté, Andy Diouf n’a pas démérité, mais cela demande encore confirmation. De quoi laisser encore ouvert le débat des latéraux. Mais passons aux perdants de ce rassemblement. Et malheureusement pour lui, malgré le choix clair de Zidane de le mettre au même poste qu’en club, Ousmane Dembélé aura déçu en numéro 9, que ce soit lors de ses deux titularisations face à la Turquie et l’Italie, ou lors de son entrée en jeu face à la Belgique. Repositionné à droite lors du 4e match, contre la Belgique à nouveau, il n’a pas fait mieux, peinant à créer des décalages et affichant un déchet terrible dans ses tentatives.

Il n’est pas le seul offensif à ranger dans cette catégorie. Esteban Lepaul a clairement montré ses limites techniques pour le très haut niveau. Des contrôles un peu longs, un manque de connexion avec ses partenaires, malgré des appels fréquents, trop peu servis. La marche est encore un peu trop haute pour le buteur du Stade Rennais. Elle n’aurait pas dû l’être pour Bradley Barcola, mais ce dernier a perdu sa bataille à distance avec Doué et Mbappé pour une place de titulaire à gauche. Le joueur de Liverpool a manqué de personnalité lors de ses titularisations pour vraiment convaincre. Même constat pour Maghnes Akliouche, à l’activité indéniable, mais désespérément trop gentil à l’approche des buts adverses.

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Mbappé, par ricochet…

Et finalement, l’un des gagnants de ce rassemblement sera peut-être, par ricochet, Kylian Mbappé. Pourquoi ? Parce qu’on ne l’a pas senti ravi d’occuper le flanc gauche, idée de Zidane, lors de son unique match disputé face à la Turquie, avec un but à la clé. Sorti sur blessure à l’heure de jeu, il aura pu constater que ni Dembélé ni Lepaul n’ont trouvé le chemin des filets à son poste de prédilection. Il a aussi vu que Désiré Doué pouvait se montrer séduisant sur le côté, avec une bonne relation technique avec Olise et Cherki. Dès lors, il peut espérer retrouver l’axe de l’attaque lors du prochain rassemblement prévu en novembre.