L’AS Monaco annonce le départ de Paul Pogba !

Un an et puis c’est tout. Arrivé à l’été 2025 en grande pompe après deux ans sans jouer, Paul Pogba quitte l’AS Monaco. Le champion du monde 2018, initialement lié jusqu’en 2027 avec le club de la Principauté, n’ira donc pas au bout de son contrat. En une saison, l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin aura disputé seulement 6 petits matchs (115 minutes, dont 1 titularisation).

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«Merci Paul ! Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025, indique l’ASM dans un communiqué Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027. Le Club exprime toute sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 pour sa confiance et pour l’extrême professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de son aventure monégasque.»

Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



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Quel avenir pour Pogba ?

De son côté, le joueur a tenu à remercier le club qui lui avait fait confiance après sa longue traversée du désert : «je tiens à remercier le Président et la direction, mes coéquipiers, l’ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. Daghe Munegu.»

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A 33 ans, la question de son avenir se pose déjà forcément. De nouveau freiné par des blessures à répétition la saison dernière, l’ancien international reste un joueur courtisé du côté de la MLS, terre d’accueil de nombreuses stars ces derniers mois, mais aussi de l’Arabie saoudite. Reste à voir quelle voie privilégiera le Français, actuellement écarté des raisons à cause d’une blessure à la cuisse gauche.